Von Nico Fried

Joachim Sauer schrieb Geschichte mit Messer und Gabel. Unter sengender Sonne lehrte der Ehemann von Angela Merkel im Sommer 2015 Barack Obama auf einer Bierbank, wie man die Pelle einer Weißwurst mit Besteck entfernt, wenn man sie nicht vor den laufenden Kameras der Weltpresse aus den Fingern zuzeln will. Die kleine kulinarische Lektion war der Höhepunkt des Empfangs, den die damalige Bundeskanzlerin am Rande des G-7-Gipfels auf Schloss Elmau in Krün dem amerikanischen Präsidenten bereitete - und einer der seltenen öffentlichen Auftritte ihres Mannes an Merkels Seite.