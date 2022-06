Von Daniel Brössler

Olaf Scholz kriegt es zunächst vermutlich gar nicht mit, und falls doch, so kann er sich jetzt nichts anmerken lassen. Zur deutschen Nationalhymne erklingen 19 Salutschüsse, gleich wird der Kanzler vor dem Amtssitz des Präsidenten in Pretoria die Ehrenformation abschreiten. Am roten Teppich, wo die deutsche Delegation Aufstellung genommen hat, sacken unter der sengenden Sonne Südafrikas in diesem Moment seinem vielleicht gerade wichtigsten Mann die Beine weg. Als Scholz wenig später Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa seine Mitreisenden vorstellt, fehlt Jörg Kukies. Ausgerechnet.