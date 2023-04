G-7-Außenminister in Japan:Mehr Klartext für Peking

G-7-Außenminister in Japan

Beim Treffen der G-7-Außenminister dreht sich fast alles um Chinas Rolle in der Welt. Die Runde verständigt sich auf einen verbindlicheren Ton, so wie ihn kürzlich bereits Bundesaußenministerin Baerbock angeschlagen hat.

Von Paul-Anton Krüger, Karuizawa

Die sieben führenden westlichen Industriestaaten haben China angeboten, durch Dialog "konstruktive und stabile Beziehungen" zu errichten und die Erholung der Weltwirtschaft in gegenseitig vorteilhafter Weise zu fördern. Zugleich riefen sie die Führung in Peking auf, als "verantwortungsvolles Mitglied der internationalen Gemeinschaft zu handeln". Das geht aus der Abschlusserklärung des G-7-Außenministertreffens im japanischen Urlaubsort Karuizawa hervor, das am Dienstag endete.