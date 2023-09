G -20 in Indien

Ein Wandbild mit einem jung gezeichneten Joe Biden malte der Künstler Jagjot Singh Rubal zum G-20-Gipfel in Delhi.

Joe Biden zeigte sich enttäuscht, weil er beim G-20-Gipfel Chinas Machthaber nicht treffen wird. Der Umgang mit Peking wird für den Präsidenten in Delhi dennoch im Zentrum stehen.

Von Fabian Fellmann, Washington

Mehr als zwei Meter hoch ist der Kopf von Joe Biden, der in Delhi bereits von einer Mauer runterschaut. Ein Künstler hat Biden porträtiert im Vorfeld des G-20-Gipfels, der diese Woche in der indischen Hauptstadt beginnt. Energisch schaut der US-Präsident drein auf dem Bild, kräftig, und auffällig jung, ist man versucht zu sagen, ganz anders als der Mann, der sonst über die Bildschirme stolpert. In Delhi strahlt er Frische aus, bereit für die Rolle als Anführer der freien Welt.