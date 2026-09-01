Wenn es in einer Familie einen Cousin gibt, der immer wieder gewalttätig wird, dann hilft manchmal nur der Kontaktabbruch. Der Cousin wird dann nicht mehr zu Familienfesten eingeladen. Wenn dann aber der sonderbare Onkel Geburtstag feiert und der Cousin als Überraschungsgast auftaucht – wie soll man sich da verhalten?
G-20-Gipfel in den USAPlötzlich sollte Klingbeil mit einem russischen Minister aufs Bild
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Ärger in den USA: Der russische Finanzminister nimmt überraschend am G-20-Treffen teil. Lars Klingbeil spricht mit ihm – doch eine geplante Zeremonie geht ihm zu weit.
Von Bastian Brinkmann, Ashville
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