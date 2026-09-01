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G-20-Gipfel in den USAPlötzlich sollte Klingbeil mit einem russischen Minister aufs Bild

Lesezeit: 2 Min.

Lars Klingbeil beim Treffen der G-20-Finanzminister in North Carolina. Erstmals seit 2022 ist auch der Amtskollege aus Russland dabei.
Lars Klingbeil beim Treffen der G-20-Finanzminister in North Carolina. Erstmals seit 2022 ist auch der Amtskollege aus Russland dabei.
Bernd von Jutrczenka/dpa

Ärger in den USA: Der russische Finanzminister nimmt überraschend am G-20-Treffen teil. Lars Klingbeil spricht mit ihm – doch eine geplante Zeremonie geht ihm zu weit.

Von Bastian Brinkmann, Ashville

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