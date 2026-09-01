Ärger in den USA: Der russische Finanzminister nimmt überraschend am G-20-Treffen teil. Lars Klingbeil spricht mit ihm – doch eine geplante Zeremonie geht ihm zu weit.

Lars Klingbeil beim Treffen der G-20-Finanzminister in North Carolina. Erstmals seit 2022 ist auch der Amtskollege aus Russland dabei.

Wenn es in einer Familie einen Cousin gibt, der immer wieder gewalttätig wird, dann hilft manchmal nur der Kontaktabbruch. Der Cousin wird dann nicht mehr zu Familienfesten eingeladen. Wenn dann aber der sonderbare Onkel Geburtstag feiert und der Cousin als Überraschungsgast auftaucht – wie soll man sich da verhalten?