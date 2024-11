Von Christoph Gurk, Daniel Brössler, Rio de Janeiro

Die Cariocas, wie man die Einwohner von Rio de Janeiro nennt, sind Großereignisse gewohnt: Jedes Jahr wird in der Stadt Karneval gefeiert, dazwischen veranstalten Musikstars Mega-Konzerte, es gibt Massendemonstrationen oder irgendwelche Sportereignisse. Die Reaktionen auf den G-20-Gipfel, der am Montag und Dienstag in der Stadt stattfindet, sind darum bisher auch brasilianisch-gelassen. Am Strand des legendären Stadtteils Ipanema sonnen sich weiter die Bikinischönheiten, Jungs spielen Fußball, Jogger drehen ihre Runden – ab und an braust eine Karawane aus gepanzerten Wagen mit Blaulicht vorbei. Tudo tranquilo: Alles ganz entspannt.