Bundesfinanzminister Olaf Scholz ist am Freitag zum G-20-Gipfel in Rom gereist, wo er zunächst Bürgermeister Roberto Gualtieri trifft.

Von Cerstin Gammelin, Rom

Die Ankunft in Rom ist schlicht. Irgendwo hinten auf dem Flugfeld, wo in Sichtweite eine Ryanair-Maschine parkt, landet der Regierungsflieger mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz an Bord. Es dauert, bis die Ausstiege an die Türen geschoben sind. Kein roter Teppich für den SPD-Kanzlerkandidaten, der hier auf dem G-20-Gipfeltreffen zu den aufmerksam beobachteten Teilnehmern zählt - als voraussichtlich nächster Kanzler. Scholz steigt einfach aus und braust davon.