Von Oliver Meiler, Rom

So viel Hektik hing schon lange nicht mehr über Rom, mindestens seit zwei Jahren nicht mehr. Die Fünf-Sterne-Hotels in der Stadt machen mal wieder Umsatz, die italienischen Topköche werden herumgereicht, auch sie ganz erfreut. Es ist G-20-Gipfel, und obschon nicht alle Mächtigen der Welt persönlich angereist sind, ist es dennoch das erste richtig große Treffen von Staats- und Regierungschefs in Präsenz seit Ausbruch der Pandemie, jeweils mit stattlichen Delegationen.

Chinas Staatschef Xi Jinping und der russische Präsident Wladimir Putin sind zu Hause geblieben, das schwächt die Runde in zentralen Punkten der Agenda. Aber Joe Biden ist in der Stadt. Dafür haben sie das gesamte Stadtviertel Parioli abgeriegelt, Laub weggewischt und alle falsch geparkten Autos in einem Umkreis von einigen Kilometern rund um die Residenz des amerikanischen Botschafters abgeschleppt.

Biden kam schon in der Nacht auf Freitag in Rom an, Landung um 2.24 Uhr. Und obgleich die Einfallstraßen zu dieser Zeit auch in Rom eher leer sind, kreisten Hubschrauber über der Stadt. Der Rotorenlärm ist zurück, als Soundtrack einer vermeintlichen Normalität. Biden hatte am Freitag, am Tag vor Gipfelbeginn, eine Reihe wichtiger bilateraler Begegnungen auf dem Programm. Eine mit dem Papst natürlich, der den zweiten katholischen Präsidenten in der Geschichte der Vereinigten Staaten zur Privataudienz empfing. Eine mit dem italienischen Präsidenten Sergio Mattarella. Und eine mit Premier Mario Draghi, dem Vorsitzenden des Klubs der größten Wirtschaftsmächte der Welt in diesem Jahr.

Besondere Aufmerksamkeit lag aber auf dem Termin mit Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten, am späteren Freitagnachmittag. Es sollte das erste Mal sein, dass sich Biden und Macron nach dem jüngsten, spektakulären Zerwürfnis zwischen den beiden Ländern physisch treffen. Der Streit hatte sich entzündet, nachdem Paris Mitte September erfuhr, dass Washington angeblich hinter dem Rücken der Franzosen mit den Briten und den Australiern eine Sicherheitsallianz für den indopazifischen Raum geschlossen hatte. Das führte dazu, dass Australien einen Rüstungsdeal über den Kauf von zwölf französischen U-Booten aufkündigte und stattdessen einen Deal mit den USA und Großbritannien schloss.

Paris beklagte einen "Dolchstoß in den Rücken"

Die diplomatische Aufregung war groß. Daran änderte auch nichts, dass die Australier anmerkten, sie hätten ihre Unzufriedenheit über Verspätung und Verteuerung der Lieferung oft genug kundgetan. Außerdem seien ihnen aus ökologischen Gründen nuklear betriebene U-Boote, wie sie Briten und Amerikaner anboten, immer schon lieber gewesen als das französische Modell, das von Diesel betrieben wird.

Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian sollte von einem "Dolchstoß in den Rücken" sprechen und meinte damit die Amerikaner. So etwas habe er vielleicht Donald Trump zugetraut, nicht aber dessen Nachfolger Joe Biden. Unterdessen haben Macron und Biden zweimal miteinander telefoniert. Und Außenminister Antony Blinken hat schon in Paris vorbeigeschaut, um die Wogen zu glätten. In Rom erwartete man nun, dass Biden ein klares Bekenntnis zu den vielen gemeinsamen Interessen und Werten abgeben würde - und zu einer engen Kooperation. Die Schmach sitzt tief. Für Frankreich und seine Rüstungsindustrie bedeutet das geplatzte Abkommen nicht nur einen Verlust von acht Milliarden Euro: Besorgt ist man auch, dass der eigene Einfluss in der geopolitisch so wichtigen pazifischen Weltgegend schwindet.