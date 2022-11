Von david pfeifer, Bali

Die beiden Supermächte dieser Erde, China und die USA, treffen am Montag auf Bali zusammen. US-Präsident Joe Biden und Chinas Herrscher Xi Jinping werden in einem der Tagungsräume des Retorten-Ortes Nusa Dua direkt miteinander sprechen, im Rahmen des G20-Gipfel. Damit dürfte dieser schon als Erfolg gelten, für den Ausrichter Indonesien und seinen Präsidenten, Joko Widodo.

Wie friedlich es in den Verhandlungssälen zugehen wird, muss sich noch zeigen. Wladimir Putin schickt seinen Außenminister Sergej Lawrow, mit dem aber wollen viele Staatschefs nicht auf einem Bild zusammenrücken. Also wird das übliche Gruppenfoto vermutlich entfallen, obwohl das Motto dieses G20 eigentlich "Recover together, recover stronger" lautet, gedruckt auf viele hundert Fahnen, die überall auf der Insel flattern.

Der US-Präsident sammelt Flugmeilen, während es zu Hause gut für ihn und die Demokraten läuft. Er war zuvor beim Klimagipfel in Sharm-El-Sheik und in Phnom Phen, wo die ASEAN-Länder tagten - wieder ohne Teilnahme von Myanmar und der Junta, die wiederum von China gestützt wird. "Ich weiß, dass ich gestärkt in das Treffen gehe, aber das brauche ich nicht. Ich kenne Xi Jinping, ich habe mehr Zeit mit ihm verbracht als mit jedem anderen Staatsoberhaupt der Welt", sagte Biden angesichts seines innenpolitischen Sieges am Sonntag vor Reportern in Kambodscha. Leider nannte er das Gastgeber-Land in seiner Rede auch einmal "Colombia", was über Nachrichtenagentur Reuters ebenfalls um die Welt ging.

Bedeutender als der Versprecher war aber Bidens Aussage, eine Zusammenarbeit zwischen den USA und den ASEAN-Länder sei wichtig, um die "größten Probleme unserer Zeit" zu lösen. Das US-Militär ist ein Faktor in den Konflikten mit China im Südchinesischen Meer, was vor allem die Philippinen und Vietnam betrifft, die zwar ASEAN, aber nicht G20-Mitglieder sind. Biden versucht den Einfluss der USA im südostasiatischen Raum wieder zu stärken. Das ist dringend nötig, nachdem einige G20-Mitglieder, beispielsweise Indien, den fatalen Abzug der Truppen aus Afghanistan als Beweis der Unzuverlässigkeit der Regierung in Washington werten. Kabul liegt keine 1000 Kilometer von Delhi entfernt.

Auch Narendra Modi wird am Montag in Nusa Dua erwartet, er reist ebenso mit Rückenwind an wie Biden: Indien hat die einstige Kolonial-Macht Großbritannien im September vom fünften Platz der größten Wirtschaftsmächte der Welt verdrängt - und der neue britische Premierminister Rishi Sunak, der ebenfalls kommt, ist Hindu. Olaf Scholz hat sich ebenfalls schon vor dem G20 zu einer Asien-Tour aufgemacht, er war bei der "Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft" in Singapur.

Deutschland, Frankreich, Italien und die ebenfalls als Mitglied in den G20 vertretene EU werden beim G20 wieder für Sankionen gegen Russland werben. China und Indien, die gemeinsam eine Bevölkerung von 2,8 Milliarden Menschen haben, werden das anders sehen. Sie sind derzeit die größten Abnehmer russischer Energie. Putin wird also sehr präsent sein auf diesem Gipfel. Auch wenn er nicht kommt