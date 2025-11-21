An diesem Wochenende entspricht die Reiseplanung des Bundeskanzlers ziemlich genau der Dramaturgie seines persönlichen Lebenslaufs: vom Sauerland in die Weltpolitik. Freitagnachmittag ist Friedrich Merz noch zu Gast bei der Industrie- und Handelskammer seiner sauerländischen Heimatstadt Arnsberg, bevor er dann am Abend nach Südafrika aufbricht, zum Gipfeltreffen der 20 größten Industrie- und Schwellenländer. Danach reist er noch weiter nach Angola, zum Gipfel der EU mit der Afrikanischen Union.