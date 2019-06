28. Juni 2019, 09:28 Uhr G-20-Gipfel in Japan "Mischen Sie sich nicht in die Wahl ein"

Beim Treffen in Osaka scherzt Trump mit Putin über den Vorwurf der russischen Wahlbeeinflussung. Der Gipfel im Liveticker.



Von Matthias Kohlmaier und Philipp Saul

Beim G-20-Gipfel im japanischen Osaka treffen sich die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Wirtschaftsnationen der Welt. Zwei Tage lang können sie sich zu globalen Themen austauschen. Allerdings werden die eigentlichen Gipfelberatungen im großen Kreis gar nicht so entscheidend sein. Die wirklich wichtigen Dinge werden in den zahlreichen Einzelgesprächen ausgehandelt. Verfolgen Sie wichtige und humorvolle Aspekte des Gipfels in unserem Liveticker.