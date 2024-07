Die G-20-Finanzminister haben sich in einer gemeinsamen Erklärung darauf geeinigt, sich für eine wirksame Besteuerung der Superreichen einzusetzen. „Unter voller Wahrung der Steuerhoheit werden wir uns bemühen, gemeinsam dafür zu sorgen, dass sehr vermögende Privatpersonen effektiv besteuert werden“, heißt es in der gemeinsamen Abschlusserklärung der Finanzminister der führenden Industrie- und Schwellenländer. Sie hatten sich in Rio de Janeiro getroffen. „Der Kampf gegen Hunger, Armut, Ungleichheit und die Besteuerung der Superreichen stehen auf der internationalen Wirtschaftsagenda und weisen auf eine sozial gerechtere und ökologisch nachhaltige Zukunft hin“, sagte der brasilianische Finanzminister Fernando Haddad.