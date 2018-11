30. November 2018, 22:17 Uhr Buenos Aires Merkel zum G-20-Gipfel eingetroffen

Weil der Regierungsflieger schlapp machte, musste die Bundeskanzlerin über Madrid Linie fliegen. Damit sie schnell zum Gipfel stoßen kann, werden besondere Maßnahmen getroffen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist nach der technischen Panne ihres Regierungsflugzeugs mit rund zwölf Stunden Verspätung zum G20-Gipfel in Buenos Aires eingetroffen. Sie landete am Freitagabend um 17.52 Uhr Ortszeit am internationalen Flughafen in Buenos Aires an Bord eines Linienflugs der spanischen Fluggesellschaft Iberia.

Die argentinische Sicherheitsministerin Patricia Bullrich hatte angekündigt, Merkel, den mit ihr reisenden Vizekanzler Olaf Scholz und ihre Entourage zügig durch den Sicherheitsbereich zu bringen. "Wir werden einen Spezialeinsatz durchführen, damit sie schneller hier ankommen kann", sagte Bullrich. Da der erste Gipfeltag zum Feiertag erklärt worden ist und viele Straßen gesperrt sind, sollte Merkel in hohem Tempo in das rund 40 Kilometer vom Flughafen entfernte Zentrum von Buenos Aires gebracht werden. "Das wird heute sehr schnell gehen", sagte Bullrich. Im berühmten Teatro Colón standen am Abend eine künstlerische Reise durch Argentiniens Kultur und Geschichte und ein Dinner der G20-Staats- und Regierungschefs an.

Merkel verpasste am Vormittag nicht nur ihr Gespräch mit Argentiniens Präsidenten Mauricio Macri, sondern auch den sogenannten Retiro (Rückzug), das einzige Treffen, bei dem alle Staats- und Regierungschefs unter sich waren. Erwartet wurde, dass diese ungezwungene Debatte den Tonfall der gesamten Veranstaltung setzen würde. Und so, wie es um die Gesprächsatmosphäre unter den Mächtigsten der Welt derzeit bestellt ist, hätte eine ausgleichende Kraft der Runde gewiss nicht geschadet. Die Kanzlerin soll US-Präsident Trump nun am Samstag treffen.

Am Donnerstagabend war bald nach dem Start des Regierungsflugzeugs von Berlin Richtung Buenos Aires das Funksystem ausgefallen. Daher musste die Maschine über den Niederlanden umdrehen und in Köln landen. Merkel übernachtete in Bonn und reiste erst am Freitagmorgen nach Argentinien - zunächst mit einer Maschine der Flugbereitschaft nach Madrid, dann mit einem Linienflug nach Buenos Aires.