Von Hubert Wetzel

Falls es so etwas gibt wie Hass und Liebe in der Politik, dann sieht das so aus: Voriges Jahr fragte das US-Meinungsforschungsinstitut Pew Research Center die Bürger in fünf großen europäischen Staaten, ob sie Vertrauen in Präsident Donald Trump hätten. Der Anteil der Menschen, die mit Ja antworteten, schwankte zwischen zehn Prozent in Deutschland und 19 Prozent in Großbritannien.