Von Daniel Brössler und Thomas Hahn, Hiroshima

Das Ende des G-7-Gipfels in Hiroshima erzählte vom Krieg, denn Wolodimir Selenskij betrat die Bühne zur letzten Pressekonferenz der Beratungen. Der Präsident der Ukraine trug einen schwarzen Pullover, auf dem in dünnen weißen Buchstaben nur ein Wort stand: "Ukraine". Er war gefasst, auf eine leise Art dankbar für den Auftritt und die Gespräche im Kreis der sieben bedeutendsten Demokratien. Und er hatte eine Ansprache mitgebracht, in der er irgendwie eine Verbindung herstellen wollte zwischen Hiroshima, der japanischen Stadt, die im August 1945 die erste Atombombe der Welt traf, und seiner Ukraine, in der seit Februar 2022 Russlands Angriffskrieg tobt.

Selenskij hatte zuvor im Museum des Friedensparks die Bilder der Verwüstungen von einst gesehen. Er sagte, das habe ihn an Bachmut erinnert, an die Stadt, aus der zuvor das Gerücht gekommen war, die Russen hätten sie ganz eingenommen. Er musste selbst wissen, dass der Vergleich nicht funktionierte, weil die Geschichte der Bombardierung Hiroshimas und die der Zerstörung Bachmuts so unterschiedlich sind. Aber man konnte ihn auch verstehen. Ein Präsident im Krieg kann die Gedanken nicht von seinem geschundenen Land abwenden. Wolodimir Selenskij sagte: "Der Krieg hat alles umgeworfen, das vor uns lag."

Nicht alle waren erfreut von Selenskijs überraschendem Gipfel-Besuch

Der Besuch von Selenskij beim G-7-Gipfel war anscheinend nicht ganz unumstritten unter den anwesenden Staatsleuten. Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva soll ihn eher als unangenehme Überraschung empfunden haben. Indiens Premierminister Narendra Modi, wie Lula als Gast zum Gipfel geladen und ebenfalls ein Gegner von Sanktionen gegen Russland, war hingegen angetan nach einem Gespräch mit Selenskij; eine "klare Unterstützung für Dialog und Diplomatie, um einen Weg nach vorne zu finden" hatte er festgestellt. Gastgeber Japan und die G 7 legten mit der Einladung Selenskijs ein deutliches Bekenntnis zur Ukraine ab. Und Selenskij selbst nahm nicht nur warme Worte aus Hiroshima mit.

Mit einer französischen Regierungsmaschine war Selenskij am Samstag in Japan eingetroffen. Ursprünglich hatte es geheißen, Selenskij werde nur digital an den Beratungen zum Thema Ukraine teilnehmen. Der Präsident habe aber den "dringenden Wunsch" geäußert, persönlich am Gipfel teilzunehmen, teilte das japanische Außenministerium mit. Dem habe man "nach sorgfältiger Prüfung der Gesamtagenda und des Zeitplans des Gipfels" stattgegeben. Die Reise bot Selenskij eine doppelte Chance. Zum einen waren die Anführer der westlichen Welt versammelt, zum anderen russlandfreundliche Politiker wie Lula oder Modi.

In den Gesprächen mit den westlichen Unterstützern ging es Selenskij vor allem um die von ihm geforderte "Kampfjet-Allianz", die sein Land mit modernen F-16-Jets US-amerikanischer Bauart ausstatten soll. Von mehreren europäischen Verbündeten, allen voran von Großbritannien und den Niederlanden, hatte er dafür schon Unterstützung erhalten, doch der wichtigste Partner zierte sich: US-Präsident Joe Biden wiegelte über Monate den Wunsch ab, der Ukraine F-16 zu liefern.

Die F-16-Kampfflieger für die Ukraine sollen wohl aus Europa kommen

In Hiroshima kam die Wende. Überraschend teilte Biden den G-7-Teilnehmern mit, die USA würden ukrainische Piloten an F-16-Flugzeugen ausbilden. Sein nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan bestätigte das und kündigte an, man werde in den kommenden Monaten mit den Verbündeten darüber beraten, wie die Ukraine mit den Kampfflugzeugen beliefert werden könne. Bedeuten würde das wohl, dass vor allem europäische Nato-Länder der Ukraine die Jets zur Verfügung stellen. Nach jetziger Planung sei nicht daran gedacht, dass die USA selbst F-16 zur Verfügung stellten, berichtete die New York Times. Wobei Bidens Ankündigung durchaus die Erwartung erhöhte, auch die USA könnten sich schließlich zu Lieferungen durchringen. Am Sonntag sicherte Biden Selenskij außerdem zusätzliche Waffen zu, unter anderem Artillerie, Munition und gepanzerte Fahrzeuge.

Außen vor in der Kampfjet-Frage ist diesmal wohl Deutschland. Es verfügt über keine Kampfflugzeuge des Typs F-16. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte sich ohnehin stets reserviert zur Bitte der Ukraine nach westlichen Kampfjets geäußert. Am Sonntag nannte Scholz die "Kampfjet-Allianz" ein "längerfristiges Projekt", bei dem noch gar nicht endgültig entschieden sei, "was am Ende der Ausbildung stehen wird". Es sende aber erst einmal eine Botschaft nach Russland. Es solle nicht glauben, dass die Unterstützung für die Ukraine nachlasse, "wenn es lange genug durchhält".

Selenskij reagierte hocherfreut. Die US-Hilfe für die Kampfjet-Allianz sei eine "historische Entscheidung", twitterte er. "Dies wird unsere Armee am Himmel erheblich stärken." Er freue sich "darauf, die praktische Umsetzung dieser Entscheidung während des G-7-Gipfels in Hiroshima zu erörtern". Für den Ukrainer handelt es sich um einen enormen diplomatischen Erfolg. Offenkundig war es ihm während seiner Europa-Reise gelungen, so viel Unterstützung für seine "Kampfjet-Allianz" zu gewinnen, dass Biden dem Druck nachgeben musste - auch wenn Sicherheitsberater Sullivan diesen Eindruck zu zerstreuen suchte.

Selenskij umwirbt auch die nicht-westlichen Länder

Die Entscheidungen über Waffenlieferungen an die Ukraine seien von Anfang an den Erfordernissen im Kriegsgeschehen gefolgt, sagte Sullivan. Nun sei man "an einem Punkt angelangt, an dem es an der Zeit ist, in die Zukunft zu blicken" und zu bewerten, was die ukrainischen Streitkräfte langfristig bräuchten. Und das seien westliche Kampfjets.

Für Selenskij blieb in Hiroshima noch die schwierigere Mission: mehr Unterstützung zu sichern, über den Westen hinaus. Das war schon bei einem Zwischenstopp in Saudi-Arabien bei einem Treffen der Arabischen Liga sein Anliegen gewesen. "Japan. G 7. Wichtige Treffen mit Partnern und Freunden der Ukraine", twitterte er, "der Frieden rückt näher jeden Tag".

In Hiroshima freilich überwiegt die Sorge, dass der russische Krieg gegen die Ukraine noch lange dauern könnte. In ihrer Abschlusserklärung wenden sich die G 7 deshalb insbesondere an ein Land, das in Hiroshima nicht vertreten ist. Dort heißt es: "Wir rufen China auf, Druck auf Russland auszuüben, damit es seine militärische Aggression beendet und unverzüglich, vollständig und bedingungslos seine Truppen aus der Ukraine zurückzieht."

Der Vorsatz: Keine Blauäugigkeit China mehr gegenüber

China war ein großes Thema in Hiroshima, vor allem die Frage, wie man weniger abhängig werden kann von der autoritären Wirtschaftsmacht. Eine gemeinsame Linie bei dem Thema wurde gesucht. Seit Jahren drängen die USA ihre Partner vor allem in Europa zu weniger Blauäugigkeit im Umgang mit China. Bundeskanzler Scholz hatte schon am Freitag beteuert: "Niemand redet dem Decoupling das Wort. Dass man also China aus dem Welthandel ausklammert, das wird von niemandem verfolgt."

Decoupling, die Entkopplung, war ein Schlagwort besonders während der US-Präsidentschaft von Donald Trump - Joe Bidens Leute hatten schon vor dem Gipfel klargestellt, dass dies nicht ihr Konzept sei. "Alle", behauptete Scholz am ersten Gipfelabend, seien "der Meinung, dass China eine gute Entwicklung nehmen können soll, auch was den ökonomischen Wohlstand seiner Bürgerinnen und Bürger betrifft". EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wiederum verwies am Samstag darauf, wie viele Länder etwa in Afrika schlechte Erfahrungen mit chinesischen Investitionen gemacht haben. "Sie nahmen chinesische Kredite und endeten in einer Schuldenkrise", sagte sie.

Der globale Wettbewerb mit China wurde jedenfalls keinesfalls abgeblasen in Hiroshima. Das neue Zauberwort heißt "De-Risking", also Risikoabbau. Im Kern geht es darum, durch Diversifizierung Abhängigkeiten von China etwa beim Bezug von Rohstoffen zu verringern und im Umkehrschluss neue Lieferländer zu fördern. In der Praxis ist das kompliziert und nach Expertenmeinung ein Projekt für Jahrzehnte.

Das neue Motto: De-risking statt De-coupling

"Wir erkennen an, dass die ökonomische Widerstandskraft es erfordert, Risiken abzubauen (de-risking) und zu diversifizieren", heißt es denn auch in der Gipfelerklärung. Man wolle vor allem die zu große Abhängigkeit von China in wichtigen Lieferketten verringern. Die G-7-Staats- und Regierungschefs ermahnen Peking in einer Reihe von Punkten von Menschenrechten bis zu Drohungen gegen Taiwan. Angesichts der Rolle in der internationalen Gemeinschaft und der Größe der Wirtschaft sei es aber "notwendig, mit China zu kooperieren", betonen die G 7. Auch die Formulierung, die Kanzler Scholz offenkundig am Herzen liegt, findet sich: "Unser Politikansatz ist es nicht, China zu schaden. Wir wollen Chinas wirtschaftlichen Fortschritt und die Entwicklung nicht behindern."