Trotz diplomatischer Spannungen hat Kanadas Premierminister Mark Carney seinen indischen Amtskollegen Narendra Modi zum G-7-Gipfel in seinem Land eingeladen. Das teilte Carneys Büro nach einem Telefonat der beiden Regierungschefs mit. Modi sagte zu, nach Kanada kommen zu wollen. „Ich freue mich auf unser Treffen beim Gipfel“, schrieb er auf der Plattform X. Der Gipfel wirtschaftsstarker westlicher Demokratien findet Mitte des Monats in der kanadischen Provinz Alberta statt. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz und US-Präsident Donald Trump werden erwartet. Hintergrund des Streits zwischen Kanada und Indien ist die Tötung eines Sikh-Aktivisten im Juni 2023 in der kanadischen Provinz British Columbia. Kanadas damaliger Premierminister Justin Trudeau hatte der indischen Regierung vorgehalten, für die gezielte Tötung des Mannes verantwortlich zu sein – ein Vorwurf, den Delhi zurückwies.