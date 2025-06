Bundeskanzler Friedrich Merz war beim zweitägigen Gipfel in Kanada darauf eingestellt, dass man bei Donald Trump mit allem rechnen muss. Genau so kam es dann auch.

Von Henrike Roßbach

Gewiss ist bei Donald Trump nur, dass nichts gewiss ist. So sah man es in der deutschen Delegation auf dem Weg nach Kananaskis. Zwei Tage später, vor dem Rückflug von diesem denkwürdigen Treffen der G-7-Staats- und Regierungschefs in den Rocky Mountains und ein paar Stunden nach der überstürzten Abreise des Präsidenten vom Gipfel, dürfte sich beim Bundeskanzler und seiner Entourage an dieser Einschätzung nichts geändert haben: Gewiss ist bei Trump lediglich, dass nichts gewiss ist.