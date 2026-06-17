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G-7-Gipfel in FrankreichEin „strategisches Aufwachen“ am Genfer See

Lesezeit: 4 Min.

Erstaunlich viel Einigkeit: Die Gipfelteilnehmer mit Partnerinnen und Partnern in Évian.
Erstaunlich viel Einigkeit: Die Gipfelteilnehmer mit Partnerinnen und Partnern in Évian. LUDOVIC MARIN/via REUTERS

Die sieben mächtigsten Industriestaaten haben sich bei ihrem Treffen in Évian auf überraschend deutliche Positionen zur Ukraine und zu Iran verständigt. Dann aber droht Trump schon wieder.

Von Daniel Brössler und Oliver Meiler, Évian

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Das Gremium mag verrufen und angestaubt sein: G 7, das ist der Klub von sieben reichen Industriestaaten, die wirtschaftlich längst nicht mehr so mächtig über die Welt herrschen wie einst. Doch wenn sie sich treffen, wie sie das jetzt im französischen Kur- und Thermalort Évian-les-Bains am Genfer See wieder taten, und noch einige Partner aus dem globalen Süden dazuholen, dann hat dieses Format in dieser nicht mehr sehr multilateralistischen Zeit das Zeug zur großen geopolitischen Bühne.

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