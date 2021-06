G-7-Gipfel in Cornwall

Die Staats- und Regierungschefs der G-7-Staaten treffen sich in Cornwall, Großbritannien. Verfolgen Sie alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 11.06.2021, 10:45 Uhr: Nach seinem ersten persönlichen Treffen mit US-Präsident Joe Biden hat der britische Premierminister Boris Johnson in einem Interview mit BBC die Beziehung zu den USA als "unzerstörbar" bezeichnet. Den Begriff "besondere Beziehung" ("special relationship") wolle er hingegen vermeiden, sagte Johnson in dem Interview. Das Treffen sei produktiv gewesen, so Johnson. Biden und sein Team brächten frischen Wind.

Bislang hatten London und Washington bei ähnlichen Gelegenheiten stets die "besondere Beziehung" beschworen, die beide Länder verbinde. Einem Medienbericht zufolge findet Johnson jedoch, das lasse sein Land "schwach und bedürftig" erscheinen. Er will Großbritannien bei der Konferenz der führenden westlichen Wirtschaftsmächte als starken, unabhängigen Akteur auf der Weltbühne präsentieren.

Vor dem Treffen war spekuliert worden, Biden könne den britischen Premier dazu drängen, den Streit mit der EU über die Ausgestaltung der Brexit-Regeln in Nordirland beizulegen. Der Präsident habe aber nichts Derartiges gesagt, betonte Johnson im BBC-Interview. Man habe eine "wundervolle" Unterhaltung geführt. Eine gemeinsame Pressekonferenz gaben Johnson und Biden nach ihrem Treffen allerdings nicht. Darauf hatten selbst deren Vorgänger, die frühere Premierministerin Theresa May und Ex-US-Präsident Donald Trump, trotz erheblicher Verstimmungen nicht verzichtet.

G-7-Staaten wollen eine Milliarde Impfdosen zur Verfügung stellen

Freitag, 11.06.2021, 8:00 Uhr: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie wollen die G-7-Staaten mindestens eine Milliarde Impfdosen für andere Länder zur Verfügung stellen. Dazu sollen sowohl bereits hergestellte Impfdosen verteilt als auch die Herstellung weiterer finanziert werden, teilte die britische Regierung mit. Die Staats- und Regierungschefs wollen demnach auch einen Plan ausarbeiten, um die Impfstoffproduktion auszuweiten. Großbritannien hat in diesem Jahr den Vorsitz in der Gruppe sieben führender Industriestaaten inne, die sich von Freitag bis Sonntag im südwestenglischen Cornwall treffen.

Der britische Premierminister Boris Johnson kündigte an, dass sein Land 100 Millionen Impfdosen aus seinem Überschuss beisteuern werde, den Großteil über die Impfstoffinitiative Covax. Bis Ende September würden 5 Millionen Dosen für die ärmsten Länder bereitgestellt, die übrigen 95 Millionen dann im Verlaufe des kommenden Jahres. Großbritannien hatte sich derart mit Impfstoff eingedeckt, dass es seine Bevölkerung damit mehrfach durchimpfen könnte. Bisher hat das Land kaum Impfstoffe exportiert - das rief scharfe Kritik hervor.

Überzählige Dosen zu teilen sei ein wichtiger Schritt zum Sieg über das Virus, so Johnson. Großbritannien habe mit der Entwicklung und Finanzierung des Impfstoffs von Astra Zeneca die Führung im Kampf gegen die Pandemie übernommen. Bisher seien mehr als eine halbe Milliarde Dosen, zum Selbstkostenpreis verteilt und in 160 Ländern weltweit gespritzt worden.

Entwicklungsorganisationen haben den Vorstoß unterdessen als unzureichend kritisiert. "Eine sofortige Weitergabe von Impfdosen ist momentan dringend erforderlich und die Milliarde Impfdosen sind daher willkommen", sagte Jörn Kalinski von Oxfam. Aber wenn das alles sei, "muss dies als Fehlschlag gewertet werden". Die G7 müsse dafür sorgen, dass die Monopole einiger Pharmaunternehmen gebrochen werden.

Zuvor hatte US-Präsident Joe Biden angekündigt, die Vereinigten Staaten würden bis spätestens Ende Juni 2022 insgesamt 500 Millionen Impfdosen spenden. Aus deutschen Regierungskreisen hieß es zu möglichen zusätzlichen Angeboten von Impfdosen-Spenden für ärmere Länder, Deutschland habe in dem Bereich bereits sehr viel getan und sei "einer der großen Unterstützer". Geld sei vorhanden, nun müsse die Logistik ermöglicht werden, um die Impfstoffe "in die Arme der Menschen" zu bekommen. Wichtig sei dafür, eine lokale Produktion aufzubauen, etwa in Afrika, auch damit bei einer möglichen neuen Pandemie ausreichend Kapazitäten vor Ort vorhanden seien.

Der deutsche Entwicklungshilfeminister Gerd Müller verlangte vor dem Gipfel stärkere Hilfen für ärmere Länder. Diese bräuchten nicht nur mehr Impfstoff, sondern auch Milliardenhilfen für die nötige Logistik, sagte Müller der Augsburger Allgemeinen. "Wir brauchen mehr globale Impfgerechtigkeit", so Müller. "Nur zwei Prozent aller Impfungen fanden bislang in armen Ländern statt." Für die Logistik fehlten 16 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr - etwa für Kühlketten, Tests und Medikamente zur Behandlung von Infektionsfolgen.

Johnson und Biden wollen neue Atlantik-Charta vereinbaren

Donnerstag, 10.06.2021, 16:49 Uhr: Vor dem G-7-Gipfel in Großbritannien hat der britische Premierminister Boris Johnson US-Präsident Joe Biden empfangen. Begleitet wurden sie von ihren Ehefrauen Carrie Johnson und First Lady Jill Biden, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Biden schrieb kurz vor dem Treffen im südwestenglischen Seeort Carbis Bay am Donnerstag auf Twitter: "Ich freue mich darauf, die besondere Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich zu bekräftigen und darüber zu sprechen, wie wir unsere gemeinsamen Herausforderungen in den kommenden Jahren zusammen angehen werden." Es ist die erste Begegnung der beiden Spitzenpolitiker seit dem Machtwechsel im Weißen Haus.

Biden und Johnson wollten eine neue Atlantik-Charta vereinbaren und dabei mehrere Bereiche festlegen, in denen sie "zum Wohle der Menschheit zusammenarbeiten", wie die Regierung in London mitteilte. Das Dokument soll der Atlantik-Charta nachfolgen, die der britische Premierminister Winston Churchill und US-Präsident Franklin D. Roosevelt 1941 während des Zweiten Weltkriegs vereinbart hatten. Die damaligen Beschlüsse gelten als Wegbereiter für die Vereinten Nationen und die Nato. Biden und Johnson nahmen das Original-Dokument vor ihrem bilateralen Treffen in Augenschein.

Über das Verhältnis Bidens und Johnsons wird viel spekuliert. Johnson hatte Sympathien für Bidens Vorgänger Donald Trump erkennen lassen, der neue US-Präsident wiederum bezeichnete den britischen Regierungschef einmal als "physischen und emotionalen Klon" seines Vorgängers. Zudem hat Biden Johnsons Brexit-Kurs vor allem in der heiklen Nordirland-Frage kritisiert.

Prinz Charles und Konzernchefs schlagen Klima-Initiativen vor

Donnerstag, 10.06.2021, 17:00 Uhr: Prinz Charles hat gemeinsam mit Chefs internationaler Konzerne zu einer besseren Zusammenarbeit im Kampf gegen den Klimawandel aufgerufen. "Wir haben eine potenziell bahnbrechende Gelegenheit, die Partnerschaft von Regierung, Wirtschaft und Privatsektor voranzutreiben, die absolut entscheidend sind, wenn wir den Kampf gegen den Klimawandel und gegen den Verlust der Artenvielfalt gewinnen wollen", sagte der britische Thronfolger einer Mitteilung zufolge am Donnerstag bei einem Treffen in London. Die Welt habe keine Chance, wenn sie nicht vorhandene Ressourcen etwa in der Wirtschaft effektiver einsetze.

Prinz Charles und neun Konzernchefs - etwa der Großbank Bank of America, des Londoner Flughafens Heathrow und des Pharmakonzerns Astrazeneca - treffen sich zudem an diesem Freitag in der südwestenglischen Grafschaft Cornwall bei einem Empfang mit den G-7-Teilnehmern. Sie wollen dabei drei Initiativen ansprechen, darunter eine Investment-Pipeline, die Geld in die weltweit nachhaltigsten Projekte lenken soll. Ebenfalls Thema sind Empfehlungen, die helfen sollen, die Finanzkraft der Privatwirtschaft zu kanalisieren. Außerdem sollen Lösungen gefunden werden, um den Wandel der zehn umweltschädlichsten Industrien wie Energie oder Verkehr zu forcieren.

Der britische Premierminister Boris Johnson sagte, Gesellschaft und Wirtschaft müssten zusammenstehen, um Klimawandel und den Verlust der Biodiversität zu stoppen. "Die Privatwirtschaft spielt eine zentrale Rolle dabei, den Übergang zu sauberen, grünen Technologien zu beschleunigen und die Arbeitsplätze der Zukunft zu schaffen", sagte Johnson. Großbritannien ist auch Gastgeber der UN-Klimakonferenz in Glasgow im November.