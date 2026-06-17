Was schenkt man einem Mann, der sich zum 80. Geburtstag einen riesigen Käfig in den Garten hat stellen lassen, um Männern dabei zuzusehen, wie sie sich verprügeln?

Ein T-Shirt, entschied der Bundeskanzler. Ein T-Shirt? Richtig gelesen. Friedrich Merz hat Donald Trump auf dem G-7-Gipfel in Évian-les-Bains ein Trikot der deutschen Nationalmannschaft überreicht. Durchaus symbolträchtig, mit der Nummer 47 und Trumps Namen – 47, weil Trump der 47. Präsident der USA ist. Erst wirkte es, als habe er das Trikot gar nicht haben wollen, schreiben meine Kollegen Daniel Brössler und Oliver Meiler. Dann aber sagte er: „That’s great.“ Großartig.

Abseits dieser großartigen Nettigkeiten geht es beim G-7-Gipfel um die schwierigen Themen, unter anderem den Krieg in der Ukraine. Gestern war deswegen auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij dabei. Jetzt hat die Runde der G 7 entschieden, den Druck auf Wladimir Putin zu erhöhen, der sich echten Verhandlungen nach wie vor verweigert. Sie haben neue Sanktionen gegen Russland beschlossen, der Ukraine mehr und weitreichendere Waffen versprochen. Für die Ukraine (und Europa) sind das gute Nachrichten.

Und sonst? Vor 35 Jahren haben Polen und die Bundesrepublik den Nachbarschaftsvertrag unterzeichnet. In Berlin treffen sich die Außenminister, in Warschau die Verteidigungsminister. So viel zu feiern gibt es aber nicht: Die deutsch-polnische Beziehung ist angespannt.

Ein Thema, das sie belastet: Opfer des NS-Regimes werden nicht weiter entschädigt. Vor zwei Jahren hat Polen ein deutsches Angebot als zu niedrig abgelehnt. Man muss sich einmal vor Augen führen, um wen es hier geht: etwa 50 000 Menschen, die Schreckliches erlebt haben und in finanziellen Notlagen sind. Meine Kollegin Viktoria Großmann findet, Zahlungen wären ein echter Schritt zu besseren Beziehungen: „Und das wäre unbezahlbar“, schreibt sie.

Falls Sie die WM-Vorrunden-Spiele gestern verpasst haben: Lionel Messi hat mit 38 Jahren drei Mal gegen Algerien getroffen, und kommt damit wie Miroslav Klose auf 16 Treffer bei Fußball-Weltmeisterschaften. Mit unserem Liveblog bleiben Sie informiert.

Fußball-WM 2026

Frankreich siegt 3:1 gegen Senegal: Kylian Mbappé beseitigt alle Zweifel. Vor 24 Jahren erlebten die Franzosen eine WM-Schmach gegen Senegal, für die sie sich nun revanchieren: Beim 3:1 steigert sich die Deschamps-Elf aber erst nach der Pause – mit Michael Olise und Kylian Mbappé in prägenden Rollen. Zum Artikel

Überragender Messi führt Argentinien zum Auftaktsieg. Lionel Messi kann es auch noch im gehobenen Fußballeralter: Mit drei Treffern hat der Angreifer Weltmeister Argentinien zum 3:0-Auftaktsieg gegen Algerien geführt – und den Torrekord von Miroslav Klose eingestellt. Jetzt fehlt ihm nur noch ein Treffer, um Klose zu überholen Zum kicker-Artikel

Was heute wichtig ist

G-7-Staaten beschließen neue Sanktionen gegen Russland. Von den verschärften Sanktionen soll auch der Öl- und Gassektor betroffen sein. Zudem haben die G 7 der Ukraine zugesagt, weitreichendere Raketen und weitere Luftverteidigungskapazitäten zu liefern. US-Präsident Donald Trump will Wolodimir Selenskij laut Berichten ein zweites Mal treffen. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Wie schwierig die Verhandlungen zwischen Iran und USA werden. Binnen 60 Tagen wollen die USA und Iran den Konflikt um das iranische Atomprogramm beenden. Iran hofft, dass US-Präsident Trump die Sanktionen lockert und Iran wieder erlaubt, Öl zu exportieren. Über das Raketenprogramm aber will Iran nicht verhandeln. Beim Atomprogramm könnte Teheran mehr Zugeständnisse machen. Zum Artikel

Autoindustrie: BMW kappt Prognose und kündigt Sparprogramm an. Der neue Konzernchef muss nach nur einem Monat im Amt schon schlechte Nachrichten verkünden: BMW wird wohl weniger Autos verkaufen als geplant – und will sparen. Offen ist, ob auch in München Jobs wegfallen sollen. Zum Artikel

Hybride Angriffe: Was Deutschland jetzt gegen den „Schattenkrieg“ plant. Bundesinnenminister Dobrindt sieht Deutschland im Fadenkreuz fremder Mächte. Ein neues Abwehrzentrum soll mehr Schutz schaffen und zur Aufklärung beitragen. Doch Fachleute sind skeptisch. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Europas Tech-Elite in Paris. Bei der heute startenden Viva Tech kommen die europäische Politik und Tech-Unternehmen zusammen. Für Deutschland sind Digitalminister Karsten Wildberger und Forschungsministerin Dorothee Bär in Paris und wollen einiges ankündigen. Deutschland und Frankreich präsentieren nach langer Debatte gemeinsame Kriterien für digitale Souveränität. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Wie die Iran-Krise die Elektrifizierung beschleunigt. Der Iran-Krieg zeigt, wie riskant fossile Abhängigkeiten geworden sind. Weltweit treiben Staaten deshalb die Elektrifizierung ihrer Wirtschaft und den Ausbau erneuerbarer Energien voran. Doch im Rennen um die Energie der Zukunft hinkt ausgerechnet Deutschland hinterher. Das hat Folgen. Zum Briefing