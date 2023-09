Von David Pfeifer und Nicolas Richter, Delhi

Die Gruppe der 20 führenden Wirtschaftsnationen (G 20) hat sich auf eine gemeinsame Erklärung zum Krieg in der Ukraine geeinigt. Demnach wird Russland nicht mehr so scharf für die Aggression verurteilt wie in der G-20-Erklärung von Bali aus dem Herbst vor einem Jahr. In der neuen Erklärung wird lediglich auf Resolutionen der Vereinten Nationen verwiesen, die den Angriff Russlands auf die Ukraine geißeln.