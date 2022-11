US-Präsident Joe Biden hat seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdoğan nach dem Anschlag von Istanbul sein "tiefes Beileid" ausgesprochen. Biden habe Erdoğan am Rande des G-20-Gipfels auf der indonesischen Insel Bali versichert, dass die USA an der Seite des Nato-Partners stünden, teilte das Weiße Haus mit. Noch am Montag hatte der türkische Innenminister Süleyman Soylu die Kondolenzwünsche der USA zurückgewiesen. Er warf Washington vor, "Terrororganisationen" in Nordsyrien zu unterstützen.

Auf der belebten Istanbuler Einkaufsstraße Istiklal waren am Sonntag bei einem Anschlag sechs Menschen getötet und mehr als 80 verletzt worden. Der türkischen Polizei zufolge stammt die festgenommene Hauptverdächtige aus Syrien und hat erklärt, ihren "Befehl" von der syrischen Kurdenmiliz YPG erhalten zu haben. Die Türkei sieht die YPG als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Die USA wiederum sehen die YPG im syrischen Bürgerkrieg als Partner im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

Biden dankte Erdoğan bei dem Treffen auf Bali auch für seine Bemühungen um eine Erneuerung des Abkommens über den Export von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer. Das Abkommen läuft Ende der Woche aus. Über eine Verlängerung wird verhandelt. Es war im Juli unter der Vermittlung der UN und der Türkei geschlossen worden. Moskau hatte das Abkommen im Oktober bereits für mehrere Tage einseitig ausgesetzt und zuletzt eine automatische Verlängerung abgelehnt.

China: Europa muss unabhängiger von den USA werden

Bei einem Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping am Dienstag, als wichtige Kräfte in einer turbulenten Welt sollten Frankreich und die Europäische Union zusammen mit China "den Geist der Unabhängigkeit und Autonomie wahren". Hinter dem Hinweis verbirgt sich nach Angaben von Diplomaten der chinesische Wunsch, dass die Europäer weniger den USA folgen. Xi lobte die Entwicklung der Beziehungen zwischen China und Frankreich, die "positiven Schwung bewahrt" hätten, wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua vom Gipfel berichtete. Beide Länder hätten "positive Fortschritte in wichtigen Kooperationen" gemacht. Macron ist nach Kanzler Olaf Scholz, der Anfang des Monats in Peking war, der zweite europäische Spitzenpolitiker, der Xi Jinping nach dessen Wiederwahl auf dem jüngsten Parteitag trifft.

Wie es aus dem Élysée-Palast hieß, brachte Macron seine Besorgnis über Russlands Fortsetzung des Krieges in der Ukraine zum Ausdruck. Die Folgen dieses Konflikts gingen über die europäischen Grenzen hinaus und müssten durch eine enge Abstimmung zwischen Frankreich und China überwunden werden. Beide Staatschefs hätten betont, dass der Einsatz von Atomwaffen verhindert werden müsse. Beide hätten sich entschlossen gezeigt, die durch die aktuelle Krise wirtschaftlich am stärksten gefährdeten Volkswirtschaften zu unterstützen.

Scholz hofft, dass scharfe Verurteilung Russlands von allen akzeptiert wird

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich zufrieden mit den ersten Ergebnissen des Gipfels in Indonesien gezeigt. Wenn sich die G-20-Staaten auf eine Warnung gegen den russischen Einsatz von Atombomben in der Ukraine einigen würden, wäre dies nach seiner Einschätzung ein wichtiger "Haltepunkt" für Moskau. Scholz sagte am Dienstag am Ende des ersten Gipfeltages auf Bali, ein solcher Konsens zeichne sich ab. Er hofft zudem, dass auch die scharfe Verurteilung Russlands im Entwurf der Abschlusserklärung am Ende von allen akzeptiert wird. Er habe nach Gesprächen den Eindruck, dass auch viele Staaten, die sich bei der UN-Abstimmung über Russlands Angriff enthalten hätten, diesen Krieg für ungerecht und überflüssig hielten.

Scholz betonte mit Verweis auf die Wirtschaftskraft der G-20-Länder die Bedeutung der Treffen der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Es sei wichtig, dass in diesem und im kommenden Jahr mit Indonesien und Indien wichtige Schwellenländer den Vorsitz hätten. Der Kanzler wies zugleich die Aussage des russischen Außenministers Sergej Lawrow zurück. Dieser hatte behauptet, mit Scholz gesprochen zu haben. "Er stand in meiner Nähe und hat auch zwei Sätze gesagt. Das war das Gespräch", sagte Scholz..

Lawrow: Arbeit an G-20-Abschlusserklärung praktisch beendet

Lawrow hat bestätigt, dass die Arbeit an der gemeinsamen G-20-Abschlusserklärung praktisch abgeschlossen ist. "Unsere westlichen Kollegen haben auf jede erdenkliche Weise versucht, diese Erklärung zu politisieren, und sie haben versucht, Formulierungen reinzuschmuggeln, die eine Verurteilung der Handlungen der Russischen Föderation im Namen der ganzen G 20 implizieren würden, einschließlich uns selbst", sagte Lawrow der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Der Entwurf enthalte nun sowohl die westliche als auch die russische Sichtweise auf den Krieg in der Ukraine, so Lawrow weiter.

Die Chefunterhändler der EU und der 19 führenden Industrie- und Schwellenländer hatten sich beim G-20-Gipfel nach schwierigen Verhandlungen auf einen Entwurf für die Abschlusserklärung geeinigt. In dem öffentlich gewordenen Papier heißt es: "Die meisten Mitglieder verurteilten den Krieg in der Ukraine aufs Schärfste."