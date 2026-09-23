Die USA haben den russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Angaben von Außenminister Marco Rubio zum G-20-Gipfel im Dezember in Miami eingeladen. Die USA hofften, dass er diese Einladung annehmen werde, sagte Rubio in New York am Rande der UN-Generaldebatte. Man denke, dass dies eine gute Gelegenheit sei, damit Putin nicht nur mit US-Präsident Donald Trump, sondern auch mit anderen Staats- und Regierungschefs ins Gespräch kommen könnte. In der G-20-Runde der großen Industrie- und Schwellenländer ist Russland zwar offiziell noch Mitglied. Putin nahm allerdings zuletzt 2019 physisch an einem Gipfeltreffen teil – also vor Beginn der russischen Großinvasion in der Ukraine im Februar 2022. Der G-20-Gruppe gehören 19 Staaten, die Europäische Union und die Afrikanische Union an.

Schon früher hatte Trump die Hoffnung geäußert, dass Putin nach Miami reist. „Wenn er käme, wäre es wahrscheinlich ziemlich hilfreich“, hatte Trump im April gesagt. Er äußerte aber auch Zweifel, ob es dazu kommen würde. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij sagte Mitte September, wenn er eingeladen werde, sei er bereit, zu dem G-20-Gipfel zu kommen und mit Putin zu reden. „Wir müssen kommen. Wir müssen uns treffen, sprechen und Entscheidungen treffen“, sagte er der Deutschen Welle.

Russland liegt wegen seines Angriffskrieges gegen die Ukraine im Konflikt mit den westlich orientierten G-20-Mitgliedern. Bereits im August hatte es im Vorfeld des G-20-Gipfels ein Treffen der Finanzminister im US-Bundesstaat North Carolina gegeben. Mit dabei gewesen war der russische Finanzminister Anton Siluanow. Putin hatte Trump zuletzt im August vorigen Jahres in den USA getroffen. Die USA sehen sich als Vermittler in dem seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden Krieg. Bislang erzielten sie aber keine nennenswerten Fortschritte.