Von David Pfeifer, Bangkok

Es war ein sehr kurzer Besuch, den Sergej Lawrow beim G-20-Treffen der Außenminister in Nusa Dua auf Bali absolvierte. Morgens schritt er noch energisch von seinem gepanzerten Mercedes ins Internationale Kongresszentrum, wo er von Indonesiens Außenministerin Retno Marsudi reserviert, aber freundlich begrüßt wurde. Mittags reiste er bereits wieder ab. Vor Lawrow und Marsudi, die um ihre Aufgabe an diesem Freitag nicht zu beneiden war, standen Reihen von Journalisten, von denen zwei deutsche dem russischen Außenminister zuriefen, "Wann beenden Sie diesen Krieg?" und "Warum beenden Sie den Krieg nicht?" Als wäre es allein seine Entscheidung.

Im "Internationalen Kongresszentrum" (ICC), dessen größter Saal am Montag noch auf die volle Kapazität ausgefahren worden war, nahm Lawrow dann zwischen den Kollegen aus Saudi-Arabien und Mexiko Platz, und hörte sich die ersten Reden an. Normalerweise passen drei Badminton-Courts nebeneinander in den Saal, so zuletzt bei der Weltmeisterschaft, die noch zu Hochzeiten der Pandemie hier ausgetragen wurde. Aber am Freitag wurde es voll, und die Spannung war, wie aus Delegationskreisen zu hören war, zu spüren.

Insgesamt sind im ICC 26 größere und kleinere Besprechungsräume zu finden, in denen sich im Rahmen eines solchen Treffens die einzelnen Arbeitsgruppen zusammensetzen - oder die Minister zu direkten Absprachen. Doch US-Außenminister Anthony Blinken hatte ebenso wie seine deutschen Amtskollegin Annalena Baerbock klargemacht, dass er zu solchen Gesprächen mit Lawrow nicht bereit wäre, solange Russland seinen Krieg fortsetze.

Baerbock hatte noch in der Nacht, direkt nach ihrer Landung nach 18 Stunden Flug, ein Statement für die mitgereisten Journalisten parat: "Es ist wichtig, dass Russland hier nicht die Bühne überlassen wird." Und weiter: "Wenn ein Staat die internationale Ordnung, und damit auch die Staaten, die auch hier am Tisch sitzen, angreift, können wir nicht einfach zum netten Socialising, zum netten Abendessen übergehen." Einige Offizielle wollten keine Handshake-Fotos und lehnten Treffen ab. Andere, darunter Gastgeber Indonesien, wollten sich hingegen mit Lawrow zusammensetzen.

Lawrow vermeidet es, sich die Rede von Baerbock anzuhören

Delegationskreisen zufolge verließ Lawrow direkt nach seiner Rede den Sitzungssaal. Er entzog sich damit in erster Linie der Replik von Baerbock, als amtierende Vorsitzende der G-7-Gruppe stand sie als nächste Rednerin auf der Liste. Lawrow wies in seiner Rede auf die "wilde" Kritik des Westens am Krieg in der Ukraine hin, und schimpfte über Russlands Gegner, die eine Chance vertun würden: "Während der Diskussion haben es die westlichen Partner vermieden, das Mandat der G 20 zu befolgen und sich mit Fragen der Weltwirtschaft zu befassen", sagte Lawrow. Die Diskussion des Westens sei "fast sofort, sobald sie das Wort ergriffen hatten, zu der heftigen Kritik an der Russischen Föderation im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine übergegangen. 'Aggressoren', 'Invasoren', 'Besatzer' - wir haben heute viel gehört", so Lawrow.

Über all dieser Aufregung hing auch die Meldung, dass der ehemalige japanische Premierminister Shinzo Abe bei einer Wahlkampfveranstaltung auf der Bühne niedergeschossen wurde, was Anthony Blinken vor allen anderen Statements zu einer kurzen Rede der Anteilnahme veranlasste. Abe liegt im Krankenhaus und ringt mit dem Tod.

Die Emotionen stiegen allerdings nicht bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern so hoch. In der indischen Berichterstattung dominierte das Treffen der Außenminister von China und Indien, beide Länder sind in einem Grenzkonflikt im Himalaya verhakt, der vielen anderen Außenministern des globalen Südens bedrohlicher erscheint, als der Krieg in der Ukraine. Die Spitzenmeldung von Reuters war, der chinesische Außenminister Wang Yi habe am Donnerstag zu seinem indischen Amtskollegen Jaishankar gesagt, dass "beide Länder ihre Differenzen effektiv verwaltet und kontrolliert hätten".

Einige der G-20-Mitgliedsländer sind außerdem schwer von der Hungerkrise betroffen, die Russlands Blockade verursacht. Indien hat am Freitag bekanntgegeben, dass weitere Weizenprodukte von einem Export-Verbot betroffen seien, mit denen man am bisherigen Bann vorbei handeln konnte.

Dass Lawrow nun abgereist ist, ohne sich Baerbocks Rede anzuhören, kann man als ihren Sieg werten, weil die deutsche Außenministerin ihm nicht die Bühne überlassen hat. Oder aber als Lawrows Triumph, denn er ist seine Statements ja losgeworden - ohne sich ihre Replik anzuhören.