Kommen sie jetzt doch? Als Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa am Donnerstag in Johannesburg vor die Presse trat, zwei Tage vor Beginn des G-20-Gipfels, da wirkte er in Bezug auf eine Beteiligung der USA an dem Treffen auf einmal wieder vorsichtig optimistisch. Er berichtete von hoffnungsvollen Signalen aus Washington, von einem möglichen Sinneswandel. Und er betonte, dass die Tür bis zur letzten Minute offen stehe. Die Vereinigten Staaten „haben einen Platz am runden Tisch“, sagte Ramaphosa. „Und wir hoffen, dass ihn jemand besetzen wird.“