Putin hatte seinen Außenminister Sergej Lawrow zum G-20-Gipfel nach Bali geschickt, einen Mann, dem es zwar an diplomatischem Feingefühl fehlt, nicht aber an Gehorsam. Im Konferenzsaal soll er dann die meiste Zeit allein geblieben sein.

In der schwülen Hitze Balis hört man erstaunlich deutliche Aussagen zum Krieg, den keiner will. Wäre da nicht Putins Platzhalter Lawrow, der alles ganz anders sieht. Und so manch einer wirkt im balinesischen Hemdchen ja auch netter, als er ist.

Von Daniel Brössler und David Pfeifer, Nusa Dua

Sergej Wiktorowisch Lawrow macht das jetzt lang genug. Er weiß, was kommt. Vor ihm der rote Teppich, dem muss er folgen, vorbei an den rot-weiß uniformierten Gardisten, dann ein kleines Treppchen hoch. Der Außenminister der Russischen Föderation ist auf sich allein gestellt. Präsident Wladimir Putin hat ihn zum G-20-Gipfel befohlen. In seinen 18 Jahren im Dienst mag es Lawrow oft an diplomatischem Feingefühl gefehlt haben, aber nie an Gehorsam.