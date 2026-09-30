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Auf dem Weg nach Tel AvivWie Flug FZ1073 nur knapp der Katastrophe entkam

Lesezeit: 3 Min.

Yaniv Hayoun - einer der Männer, die dazu beigetragen haben, den Angreifer außer Gefecht zu setzen.
Yaniv Hayoun - einer der Männer, die dazu beigetragen haben, den Angreifer außer Gefecht zu setzen.
Ammar Awad/REUTERS

Gut 180 Passagiere eines Flydubai-Flugs nach Tel Aviv sind wohl gerade so einer Entführung entgangen. Videos zeigen Verletzte an Bord und die Angst der Passagiere. Israels Regierung spricht von Terror. In Saudi-Arabien, wo die Maschine notlandete, wird noch ermittelt.

Von Kristiana Ludwig, Tel Aviv

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Was am Mittwochvormittag an Bord des Fluges FZ1073 von Dubai nach Tel Aviv passiert ist, das lassen mittlerweile Videos von Passagieren erahnen, die in den sozialen Medien kursieren. Auf einer Aufnahme sind zwei Männer zu sehen, die blutverschmiert am Boden des Flugzeugs liegen. Ihnen wurden Sauerstoffmasken angelegt, jemand misst einem von ihnen den Puls. „Nicht einschlafen“, sagt er zu dem Verletzten. Ein anderer Passagier sagt: „Wir wurden angegriffen und wir bewachen den Piloten.“

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