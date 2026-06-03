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Fußball-WMMexikos Fanmeile von Lehrern belagert

Lesezeit: 3 Min.

Die Lehrkräfte des CNTE wenden sich direkt an Mexikos Präsidentin. „Der Ball liegt nun bei Ihnen.“
Die Lehrkräfte des CNTE wenden sich direkt an Mexikos Präsidentin. „Der Ball liegt nun bei Ihnen.“ Cristian Leyva/ZUMA Press Wire

In gut einer Woche soll die Fußball-WM in Mexiko-Stadt beginnen. Doch Lehrer haben ein Protestcamp im Zentrum errichtet, um es „für die Regierung richtig ungemütlich machen“. Ein Ende des Konflikts ist nicht in Sicht.

Von Jan Heidtmann, Mexiko Stadt

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Am frühen Morgen mutiert der Zócalo, das Zentrum von Mexiko-Stadt, zum Kasernenhof. Mehrere Hundertschaften der Polizei durchqueren immer wieder im Laufschritt den riesigen Platz zwischen der Kathedrale, dem Sitz der Präsidentin und der Verwaltung der Zehnmillionen-Stadt. Die meisten der Polizisten sind mit Helmen und Schildern armiert, andere legen gerade sorgfältig ihre Beinschützer an. Wie Fußballspieler ihre Stutzen. Doch die Stimmung ist entspannt, ein Polizist lässt sich die Schuhe putzen, während er mit seinem Handy telefoniert.

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