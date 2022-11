Von Dunja Ramadan, Doha

Den Fingernagel hat sich Benjamin Näßler noch im Urlaub auf Teneriffa in Regenbogenfarben lackieren lassen. Wirklich zufrieden ist der ehemalige Mr. Gay Germany damit nicht, denn das Orange kommt nicht so gut raus. Aber hat ja auch wenig Fläche für so viel Protest, so ein Fingernagel. Der Fußballfan hat die Initiative "Liebe kennt keine Pause" ins Leben gerufen, er kämpft gegen die Diskriminierung homosexueller Liebe im WM-Gastgeberland Katar. Homosexuelle Handlungen sind dort verboten. Er hatte überlegt, die Regenbogenflagge schwingend aus der deutschen Regierungsmaschine in Doha zu steigen. Doch er hat sich anders entschieden. Es gab genug Drama vor der Reise.