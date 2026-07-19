Die Deutschen bespielen im Weltfußball nur noch die Nebenbühne, das hat diese WM brutal deutlich gezeigt. „Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay“: das klingt genau so desillusionierend, wie es ist. „Die Stiefmütterchen ließen ihre Köpfe hängen“ – in der atmosphärischen Güteklasse dieses traurigen Satzes ist auch „Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay“ angesiedelt. Aber das ist es nicht allein. Als die Weltmeisterschaft anfing, es muss so vor zwei, drei Monaten gewesen sein, war der emeritierte deutsche Stürmer Miro Klose noch der All-Time-Rekordschütze mit 16 Treffern. Lange vorbei. Er wurde bei dieser WM entthront, gleich doppelt. Vom Argentinier Lionel Messi erst und dann vom Franzosen Kylian Mbappé. Als die WM begann, die wenigsten werden es gewusst haben, war noch der deutsche Heldenkapitän Fritz Walter aus Kaiserslautern bester WM-Torvorbereiter – jedenfalls, wenn man die schwarz-weiße Vorvergangenheit in die Statistik einbezieht. Dem alten Fritz werden bis zu elf Assists zugeschrieben, die er bei nur zwei Weltmeisterschaften gesammelt hat. Lionel Messi, der Unersättliche, hat ihn im Halbfinale gegen England übertroffen. „Wir“ – wie die Bild in solchen Fällen gern schreibt – haben nicht mehr den besten Torjäger, wir haben nicht mehr den besten Vorbereiter. Und Elfmeter können wir auch nicht mehr.

Wir hatten außerdem den WM-Rekordtrainer. Helmut Schön saß bei 25 Weltmeisterschaftsspielen auf der Bank, das letzte Mal bei der WM 1978, als es noch kein Sechzehntelfinale gab, in dem man gegen Paraguay hätte rausfliegen können. Die Deutschen flogen damals nach einer Pleite gegen Österreich raus. Und Bundestrainer Schön, ein sensibler Feingeist, nahm seinen Hut beziehungsweise seine berühmte Mütze. Sein Rekord hielt 48 Jahre, bis er bei dieser Weltmeisterschaft vom französischen Silberschopf Didier Deschamps gebrochen wurde, der die Franzosen beim Spiel um Platz drei gegen England allerdings zum letzten Mal trainierte. Der neue WM-Rekordtrainer ist schon wieder Ex-Trainer.

Deschamps’ letztes Match verlor Frankreich gegen England 4:6, es war das torreichste Spiel um den dritten Platz, seit Frankreichs 6:3 gegen Deutschland bei der WM 1958. Auch in dieser Statistik liegen die Deutschen also nicht mehr vorn, was sie aber werden verschmerzen können, sie haben das alte Rekordspiel damals ja vergeigt. Wie es überhaupt manchmal auch befreiend sein kann, sich einzugestehen, dass Bestleistungen nicht für die Ewigkeit gemacht sind. Als es noch kein Sechzehntelfinale, keine Fußballweltmeisterschaft und noch nicht mal die Fifa gab, schrieb der Dichter Friedrich Rückert: „Füge dich der Zeit, erfülle deinen Platz. Und räum ihn auch getrost, es fehlt nicht an Ersatz.“ In der Rangliste der beherzigenswerten Weisheiten liegt Rückert, ein Deutscher, damit sehr weit vorn.