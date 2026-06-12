Ende Mai drückte Gilmar Pisas auf einen Knopf und machte alles blau. Das alte Zentrum von Willemstad, der Hauptstadt von Curaçao, erstrahlte in der Farbe der Nationalflagge. Ein dreitägiges Freudenfestival begann, Blue Wave genannt, die blaue Welle, so heißt auch das Fußballteam der Insel. Es ist am Sonntag der erste WM-Gegner der deutschen Nationalmannschaft, und zu Hause wird schon gejubelt, bevor es überhaupt losgeht. Denn dass sich ihr Team für das Turnier qualifiziert hat, grenzt an ein Wunder für die Menschen auf Curaçao. Mit knapp 160 000 Einwohnern ist es der kleinste WM-Teilnehmer aller Zeiten, bisher war das Island, wo mehr als doppelt so viele wohnen.