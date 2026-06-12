Zum Hauptinhalt springen

CuraçaoEr regiert Deutschlands ersten WM-Gegner

Lesezeit: 2 Min.

Gestatten, Gilmar Pisas sein Name, Premierminister der Insel Curaçao, die zum Königreich Niederlande gehört.
Gestatten, Gilmar Pisas sein Name, Premierminister der Insel Curaçao, die zum Königreich Niederlande gehört. Raul Arboleda/AFP

Gilmar Pisas, 54, ist der Premier des kleinsten Teilnehmers einer Endrunde aller Zeiten – einer 444 Quadratkilometer großen Insel, die man einen Staat nicht nennen kann.

Von Thomas Kirchner

SZ bei Google bevorzugen

Ende Mai drückte Gilmar Pisas auf einen Knopf und machte alles blau. Das alte Zentrum von Willemstad, der Hauptstadt von Curaçao, erstrahlte in der Farbe der Nationalflagge. Ein dreitägiges Freudenfestival begann, Blue Wave genannt, die blaue Welle, so heißt auch das Fußballteam der Insel. Es ist am Sonntag der erste WM-Gegner der deutschen Nationalmannschaft, und zu Hause wird schon gejubelt, bevor es überhaupt losgeht. Denn dass sich ihr Team für das Turnier qualifiziert hat, grenzt an ein Wunder für die Menschen auf Curaçao. Mit knapp 160 000 Einwohnern ist es der kleinste WM-Teilnehmer aller Zeiten, bisher war das Island, wo mehr als doppelt so viele wohnen.

Zur SZ-Startseite

Start der Fußball-WM
:Zeit für Abschiedstränen

Was an dieser Fußball-WM untragbar ist? Eigentlich fast alles. Zumindest beim Ausrichter USA – und bei der Fifa. Gianni Infantino behauptet trotzdem, das Turnier werde „die Welt vereinen“. Man möchte antworten: „Shut up!“

SZ PlusEssay von Boris Herrmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite