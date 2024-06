Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) hat mit einem Post im Netzwerk X nach dem Einzug der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ins Achtelfinale der Europameisterschaft Empörung ausgelöst. In der Nacht zum Donnerstag löschte sie ihren Text, der die Hautfarbe der Spieler thematisiert hatte, und schrieb: „Tut mir leid, wie ich formuliert habe.“ Nach dem deutschen 2:0-Sieg gegen Ungarn hatte sie am Mittwoch gepostet: „Diese Mannschaft ist wirklich großartig. Stellt euch kurz vor, da wären nur weiße deutsche Spieler.“ Daraufhin hatten ihr zahlreiche X-Nutzer Rassismus vorgeworfen. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) schrieb in dem Netzwerk: „Ich finde es wirklich bedenklich, wenn Menschen in Deutschland nach ihrer Hautfarbe bewertet werden. Die Kollegin sollte diesen Text schnell löschen.“ Göring-Eckardt hatte sich auf eine Umfrage im Auftrag des WDR bezogen, bei der sich 21 Prozent der Befragten für mehr „Weiße“ im Team ausgesprochen hatten.