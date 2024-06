Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Am Sonntagabend spielt Schottland gegen Ungarn, weshalb vor dem Stuttgarter Fußballstadion viel los sein wird, und wahrscheinlich wird das Grüppchen kritischer Juristen und Juristinnen dort nicht so sehr auffallen. Studierende aus Freiburg und Heidelberg wollen vor der Arena gegen ein angebliches Demo-Verbot protestieren. Eigentlich hatten sie wohl damit gerechnet, dass ihre Kundgebung verboten würde, und wollten ihren Protest vor Gericht austragen, nicht vor dem Stadion. Nun ist es aber anders gekommen – die Stadt Stuttgart lässt den Protest zu, um die 100 Meter (die Stadt sagt: 50) vom Eingang entfernt, obwohl dort angeblich eine „clean zone“ von 500 Metern gilt, in der während der Spiele politische Versammlungen nicht zulässig seien. Jetzt aber dürfen die Studierenden vor dem Stadion gegen ein Demonstrationsverbot demonstrieren.