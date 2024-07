SZ Plus Toni Kroos : Es droht ein innerdeutsches Melodram

Sollte Deutschland gegen Spanien verlieren, endet wohl auch die Ära von Toni Kroos. Der glaubt nicht, dass es so weit kommen wird, denn „ein Spiel wie dieses wird in der Mitte entschieden“. Also auf seiner Position.

Von Philipp Selldorf