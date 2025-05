Von Bernd Dörries

Alles muss er selbst machen. So wirkt es, wenn man sich die lange Liste von Funktionen, Ämtern und Titeln anschaut, die Scheich Tamim bin Hamad al-Thani angesammelt hat in seinem Lebenslauf. Er ist der Emir von Katar, der Oberbefehlshaber der Streitkräfte und war Vorsitzender des Verwaltungsrats der Qatar Investment Authority. Der Emir leitet zudem den Obersten Rat für Umwelt und Naturschutzgebiete und ist Vorsitzender des Verwaltungsrats der Behörde für öffentliche Arbeiten. Und natürlich noch vieles mehr. Katar ist in etwa halb so groß wie Mecklenburg-Vorpommern und hat drei Millionen Einwohner, von denen aber nur 300 000 Katarer sind. Also muss der Chef oft selbst ran. Im Jahr 2003 wurde er zum Thronfolger ernannt, zehn Jahre später durfte er den Thron dann auch besteigen, was zugleich den Bruch mit einer Familientradition bedeutete, seine Vorfahren waren stets durch Militärputsche an die Spitze Katars gelangt.