Von Thomas Hahn

Um kurz vor halb zwei greifen sie zu den Schildern, auf denen in großen japanischen Schriftzeichen die Formel ihres Kampfes steht. "Sayonara Genpatsu!", Atomkraft, lebe wohl. Hirokazu Hayashi, Wortführer der "Bürgerbewegung zur Kernkraftfrage in der Präfektur Fukui", hat sie mitgebracht. Er hat auch die Demonstration angemeldet, ordnungsgemäß, wie an jedem elften des Monats. Jetzt steht er am Treffpunkt im Zentralpark von Fukui-Stadt und verteilt Elektrolyte-Bonbons, damit auch keiner schwächelt. Es ist heiß an diesem Freitag. Er trägt Schlips zum kurzärmeligen Hemd und eine Schirmmütze.