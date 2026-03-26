Der nordrhein-westfälische FDP-Landes- und Fraktionsvorsitzende Henning Höne will für den Bundesvorsitz kandidieren. Das kündigte der 39-Jährige auf der Plattform X an. Die FDP habe Wahlen und Vertrauen verloren, sagte Höne, der seit 2025 stellvertretender FDP-Bundesvorsitzender ist. Nach dem Bruch der Ampel-Regierung in Berlin habe die FDP ein Jahr vertan, kritisierte er. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erklärte Höne, er wolle allein für den Bundesvorsitz antreten. „Mein Angebot ist eines, das ich allein mache“, sagte er. In der FDP ist seit den Wahlschlappen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz eine Führungsdebatte entbrannt. Der Bundesvorstand hatte beschlossen, beim Parteitag Ende Mai zurückzutreten. Nach Bekanntwerden zog die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann ihre Kandidatur zurück. Hönes Kandidatur habe ihre „volle Unterstützung“, sagte sie dem Spiegel.