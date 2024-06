Im kommenden Jahr wird zum ersten Mal ein nationaler Veteranentag in Deutschland begangen. Der Bundestag hatte das Ende April mit den Stimmen der Ampel-Koalition und der Unionsfraktion beschlossen. An diesem Freitag wurde schon mal vorgefeiert, auf Einladung der vier Fraktionen fand im Bundestag ein Empfang statt, um bereits in diesem Jahr die Einführung des nationalen Veteranentags zu würdigen. Der Tag, der künftig stets am 15. Juni begangen werden soll, gilt als „ein wichtiges Zeichen der Anerkennung und der Wertschätzung gegenüber unseren Veteraninnen und Veteranen und ihren Familien.“