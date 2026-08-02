Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas hat die Union aufgefordert, ihre Position zur Abschaffung der abschlagsfreien Frührente („Rente mit 63“) zu klären. Die SPD-Chefin sagte in einem ZDF-Interview, sie sträube sich nicht dagegen, das Paket aufzuschnüren, wenn das Unionsmeinung wäre. „Das sehe ich aber noch nicht.“ Die Ost-Ministerpräsidenten der CDU müssten das mit der Unions-Bundestagsfraktion klären, ob man die abschlagsfreie Frührente nach 45 Versicherungsjahren beibehalten wolle, sagte Bas. „Die SPD wird sicherlich nicht dagegen sein.“ Die CDU sei immer die Partei gewesen, die die Frühverrentung abschaffen wollte. Die drei Ost-Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, Sven Schulze und Mario Voigt hatten sich gegen die Empfehlung der Kommission gestellt.