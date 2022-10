Im Streit mit dem Bund um die Fortsetzung des "Sprach-Kita"-Programms über das Jahresende hinaus haben die Länder einen Kompromissvorschlag vorgelegt. Er sieht eine Weiterfinanzierung des Programms durch den Bund bis 2025 vor. Das gebe den Ländern Zeit, um neue Strukturen für frühkindliche sprachliche Bildung zu schaffen und die "Sprach-Kitas" darin zu integrieren. Familienministerin Lisa Paus (Grüne) wies den Vorschlag der Bundesländer jedoch zurück. Paus nannte das Verhalten der Länder "enttäuschend". Es gebe keine Bereitschaft, die Verantwortung für eine Übergangslösung zu übernehmen. Über das Programm finanziert der Bund seit 2016 zusätzliches Personal an Kindertageseinrichtungen zur Sprachentwicklung. Von 2023 an sollen nach dem Willen der Regierung die Länder die Förderung übernehmen. In mehreren deutschen Städten wie Magdeburg () riefen Unterstützer am Mittwoch zum Erhalt der "Sprach-Kitas" auf.