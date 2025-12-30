Das Urteil gegen Berlins frühere Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci wegen Bestechlichkeit ist rechtskräftig. Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) verwarf die Revisionen der SPD-Politikerin und des Inhabers einer Marketing-Agentur. Das Landgericht Berlin hatte Kalayci im April im Prozess um Kosten ihrer Hochzeitsfeier zu einer Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren verurteilt. Den Chef einer Werbeagentur sprach es wegen Bestechung schuldig und verurteilte ihn zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten. Zudem ordnete es an, 6242 Euro bei Kalayci und 9450 Euro beim Mitangeklagten einzuziehen. In dieser Höhe sollen die Angeklagten jeweils profitiert haben. Nach Überzeugung des Gerichts wurden der Ex-Senatorin die Kosten für Organisation und Feier nicht in Rechnung gestellt, weil sich der Firmenchef davon Vorteile versprochen habe.