Ulrike von Hirschhausen betrachtet weltweit acht Konflikte um unvollendete Staatlichkeit. Die Auswahl freilich erschließt sich an einigen Stellen nicht, zumal ja im Nahen Osten seit Jahren entgrenzte Gewalt herrscht.

Das Symbol eines eingefrorenen Konflikts – bis die Hamas am 7. Oktober 2023 den Zaun überwand und in Israel fast 1200 Menschen ermordete. Seither kann von einem „Frozen Conflict“ keine Rede mehr sein.

Den „ersten Überblick über eingefrorene Konflikte unserer Zeit in deutscher Sprache“ verspricht der Verlag. Dass dies zutrifft, hat möglicherweise auch damit zu tun, dass der Terminus „Frozen Conflicts“ aus der politikwissenschaftlichen Mode gekommen ist. Er weckt Erinnerungen an die 1990er- und frühen 2000er-Jahre, als der Begriff im Kontext des Zerfalls der Sowjetunion und der folgenden territorialen Neuordnung die politikwissenschaftliche Debatte stark prägte.