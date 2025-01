Der Exekutivdirektor von Frontex, Hans Leijtens, verwies trotz des Rückgangs auf Risiken, die weiter bestünden. „Der morgige Tag könnte neue Routen, neuen Druck oder sogar neue geopolitische Taktiken mit sich bringen, bei denen Migranten als Schachfiguren eingesetzt werden, um die Entschlossenheit Europas zu testen“, sagte der Niederländer der FAZ. Frontex sei zur Hilfe bereit, müsse aber auch entsprechend ausgestattet sein.

Der Rückgang geht vor allem auf zwei Routen zurück. So sank die Zahl derer, die von Tunesien und Libyen aus nach Italien kamen, auf 66 800; das ist ein Rückgang um 59 Prozent gegenüber 2023. Diese Entwicklung auf der zentralen Mittelmeerroute sei vor allem „auf eine bessere Zusammenarbeit mit den nordafrikanischen Ländern, insbesondere Tunesien, zurückzuführen“, sagte Leijtens. „Die Zusammenarbeit mit Tunesien ist ein wichtiger Faktor für die Zerschlagung der Schleusernetze.“ Die Europäische Union hatte Mitte 2023 ein umfassendes Kooperationsabkommen mit dem Land geschlossen, das auch die Migration umfasst und nun Wirkung zeigt.

Auf der Westbalkanroute wurden 21 500 irreguläre Grenzübertritte verzeichnet, das ist ein Rückgang sogar um 78 Prozent gegenüber 2023. Leijtens führte dies "zum großen Teil auf die verschärfte Visumpolitik und die enge Zusammenarbeit mit Frontex" zurück. Die Länder der Region seien bestrebt, sich an die EU-Standards anzupassen, einschließlich strengerer Grenzkontrollen und eines besseren Migrationsmanagements. Das betrifft insbesondere die Vergabe von Visa. Auf Brüsseler Druck hin haben die Staaten eine Visumpflicht für einige Länder eingeführt, deren Bürger auch für die EU ein Visum benötigen.

Zentrale Route über Griechenland

Die östliche Mittelmeerroute nach Griechenland war im vorigen Jahr der wichtigste Weg von irregulären Migranten in die EU, die Zahlen dort stiegen um 14 Prozent auf 69 400 Übertritte. Auf der westlichen Mittelmeerroute blieben die Zahlen mit 17 000 stabil (plus ein Prozent), auf der Westafrikaroute stiegen sie um 18 Prozent auf 46 900.

Verdreifacht haben sich die irregulären Ankünfte aus Russland und Belarus an den nordöstlichen Landgrenzen der EU, und zwar auf 17 000. Allerdings geht davon nur ein kleiner Teil - etwa 20 Prozent - auf die gezielte, von den Regierungen unterstützte Schleusung von Migranten aus Afrika, oftmals Äthiopien und Somalia, zurück. „Die Zunahme der irregulären Grenzübertritte an der östlichen Landgrenze ist in erster Linie auf ukrainische Männer zurückzuführen, die sich der Wehrpflicht entziehen, indem sie zwischen den offiziellen Kontrollpunkten hindurchgehen“, sagte Leijtens. Zwar genießen Ukrainer in der EU einen besonderen Schutzstatus, doch kommen die Betreffenden nur irregulär über die Grenze, weil sie sonst von ukrainischen Beamten aufgehalten würden.

Die größte Gruppe, die bei irregulären Einreisen entdeckt wurde, waren 2024 abermals Syrer; allerdings sank die Zahl von 107 800 auf 45 200. An zweiter Stelle lagen Afghanen mit rund 18 200 irregulären Einreisen, gegenüber 19 900 im Vorjahr. In der Statistik folgen Personen aus Mali (15 700), Bangladesch (15 300), der Ukraine (14 200) und Ägypten (11 400).