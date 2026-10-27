Der Schutz der Außengrenzen und die Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern sollen in der EU deutlich stärker als bislang zu einer Gemeinschaftsaufgabe werden. Das geht aus den Plänen hervor, die der für Migrationsfragen zuständige EU-Kommissar Magnus Brunner (Österreich) am Dienstag vorstellte. Frontex, die Europäische Agentur für Grenz- und Küstenwache, wird demnach mehr Geld und mehr Personal erhalten. Damit soll die Agentur eine Eingreiftruppe aufbauen, die auf Krisenlagen wie in diesem Sommer in der spanischen Exklave Ceuta schnell reagieren kann. Vor allem aber soll Frontex zur zentralen EU-Abschiebeagentur werden.