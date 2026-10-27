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MigrationEU will Frontex massiv ausbauen

Lesezeit: 3 Min.

Ein serbischer Grenzpolizist und Frontex-Mitarbeiter patrouillieren an der bulgarisch-serbischen Grenze.
Ein serbischer Grenzpolizist und Frontex-Mitarbeiter patrouillieren an der bulgarisch-serbischen Grenze.
NIKOLAY DOYCHINOV/AFP

Die Grenzschutz-Agentur soll eine schnelle Eingreiftruppe für Krisen wie in Ceuta aufbauen. Abschiebungen sollen in ganz Europa beschleunigt und die verschärften Regeln für Migranten umgesetzt werden.

Von Josef Kelnberger, München

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Der Schutz der Außengrenzen und die Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern sollen in der EU deutlich stärker als bislang zu einer Gemeinschaftsaufgabe werden. Das geht aus den Plänen hervor, die der für Migrationsfragen zuständige EU-Kommissar Magnus Brunner (Österreich) am Dienstag vorstellte. Frontex, die Europäische Agentur für Grenz- und Küstenwache, wird demnach mehr Geld und mehr Personal erhalten. Damit soll die Agentur eine Eingreiftruppe aufbauen, die auf Krisenlagen wie in diesem Sommer in der spanischen Exklave Ceuta schnell reagieren kann. Vor allem aber soll Frontex zur zentralen EU-Abschiebeagentur werden.

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