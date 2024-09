Der evangelische Theologe und DDR -Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer ist tot. Er starb am Montag nach langer Krankheit im Alter von 80 Jahren in einem Berliner Pflegeheim, wie der Evangelische Pressedienst am Dienstag aus Kreisen seiner Familie erfuhr. Auch die Kirchenzeitung „Glaube und Heimat“ berichtete darüber.

Friedrich-Wilhelm Schorlemmer wurde am 16. Mai 1944 im brandenburgischen Wittenberge geboren. Er war einer der wichtigsten Protagonisten der friedlichen Revolution in der DDR. Nach dem Theologiestudium in Halle war er in den Franckeschen Stiftungen und danach als Studentenpfarrer in Merseburg tätig. Später war er Dozent am Evangelischen Predigerseminar und Prediger an der Wittenberger Schlosskirche in Sachsen-Anhalt.

International bekannt wurde der Theologe 1983 mit dem symbolträchtigen Umschmieden eines Schwertes zu einer Pflugschar als Friedensaktion in Wittenberg. Bei der regierungskritischen DDR-Großdemonstration am 4. November 1989 auf dem Ost-Berliner Alexanderplatz gehörte auch Schorlemmer zu den Rednern. Er war Mitbegründer der Partei Demokratischer Aufbruch (DA), wechselte aber noch 1990 in die SPD.