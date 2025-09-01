Alle sechzehn Bundesländer will Bundeskanzler Friedrich Merz bis Ende des Jahres besucht haben, was ein ambitioniertes Unterfangen ist, da er an diesem Montag erst bei Nummer vier angekommen ist. Sein Antrittsbesuch in Nordrhein-Westfalen fand, wie Merz sagte, „klugerweise“ nicht in der Landeshauptstadt Düsseldorf statt, sondern in Münster, das er nachgerade zärtlich als „heimliche Hauptstadt Westfalens“ beschrieb.
Merz in NRWWer wohnt schon in Düsseldorf?
- Bundeskanzler Friedrich Merz besucht als vierten von sechzehn geplanten Bundesländern Nordrhein-Westfalen und macht dabei demonstrativ Station in Münster statt in der Landeshauptstadt Düsseldorf.
- Merz und Ministerpräsident Hendrik Wüst zeigen sich bei gemeinsamen Terminen sehr harmonisch und respektvoll, obwohl ihnen früher Spannungen nachgesagt wurden.
- Der Besuch hat vor den Kommunalwahlen in zwei Wochen eher symbolischen Charakter und soll Merz' Respekt vor dem Föderalismus demonstrieren.
Bundeskanzler Friedrich Merz will bis Jahresende alle Bundesländer besuchen. Bei Stopp Nummer vier in Münster, Nordrhein-Westfalen versteht er sich demonstrativ gut mit Ministerpräsident Hendrik Wüst.
Von Christian Zaschke, Münster
