Von Stefan Braun, Berlin

Wer sich nun fragt, was Friedrich Merz machen will, bekommt doch noch eine Antwort. Er will Bundeswirtschaftsminister werden. Und zwar so schnell wie möglich, also noch in dieser Legislaturperiode. Das hat Merz nach der Niederlage seinem Bezwinger Laschet angeboten. Zuerst hatte Reuters darüber berichtet.

Antworten gibt es darauf bislang nicht. Ärger aber dürfte das sehr bald auslösen. Ein ähnliches Ansinnen gab es schon unter Laschets Vorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer, damals zerschellte die Idee aber an Angela Merkel.

Und die Wahrscheinlichkeit ist nicht groß, dass das dieses Mal anders sein könnte. Statt dass Ruhe einkehrt, hat der neue Parteichef schon wieder eine Baustelle. In seiner Dankesrede hatte er noch angekündigt, er werde sich in Ruhe mit Merz zusammensetzen. Viel Zeit hat Laschet dafür nicht, Merz wird eine baldige Antwort einfordern.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will ihr Kabinett nicht umbilden. "Die Bundeskanzlerin plant keine Regierungsumbildung", sagte ein Regierungssprecher am Samstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.