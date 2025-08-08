Zum Hauptinhalt springen

Gaza-KriegScharfe Kritik aus der CDU an Friedrich Merz

Lesezeit: 4 Min.

Friedrich Merz hatte am Freitagmittag eine Pressemitteilung zu seinem Kurswechsel verbreiten lassen.
Friedrich Merz hatte am Freitagmittag eine Pressemitteilung zu seinem Kurswechsel verbreiten lassen. (Foto: Michael Kappeler/dpa)

Der Kanzler verkündet überraschend einen Exportstopp für bestimmte Rüstungsgüter nach Israel. Viele in seiner Partei fühlen sich überrumpelt. Auch in der CSU ist man empört.

Von Robert Roßmann, Berlin

Die Entscheidung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), keine Rüstungsgüter mehr nach Israel zu liefern, die im Gazastreifen eingesetzt werden können, hat in seiner Partei heftigen Widerspruch ausgelöst. Auch aus der CSU kommt deutliche Kritik. Die beiden Unionsparteien galten bisher als vehemente Unterstützer von Waffenlieferungen an Israel.

Zur SZ-Startseite

MeinungIsrael
:Wenn Deutschland keine Waffen mehr liefert, stoppt das den Krieg nicht. Aber es ist das richtige Signal

SZ PlusKommentar von Bernd Dörries
Portrait undefined Bernd Dörries

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite