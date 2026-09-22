Thorsten Frei versucht gar nicht erst, die Lage schön zu reden. Gleich beginnt die erste Sitzung der Unionsfraktion nach den beiden Landtagswahlen vom Sonntag. Und der Vorsitzende setzt schon mal den Ton. Als CDU erlebe man gerade „sehr schwierige Tage“, sagt Frei. „Das waren nicht einfach nur schlechte Ergebnisse für uns, das waren dramatische Ergebnisse.“ Und das sei „natürlich eine Zäsur“ für die Union gewesen. Daraus müsse man jetzt „die notwendigen Lehren ziehen“.
BundestagDie Abgeordneten sind sauer, aber vorerst schonen sie den Kanzler
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Zwei Tage nach dem Wahldesaster von Mecklenburg-Vorpommern ist Merz zur Aussprache in der Unionsfraktion. Der Unmut ist groß, am Ende aber überwiegt die Disziplin.
Von Daniel Brössler und Robert Roßmann, Berlin
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