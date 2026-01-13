Eigentlich geht es um Fachkräfte und Hightech. Bundeskanzler Friedrich Merz besucht am zweiten Tag seiner Indienreise einen modernen Campus der Firma Bosch in Bangalore, preist „Innovationsbereitschaft“ und „große Chancen“. Doch dann wird ihm eine Frage nach der Lage in Iran und der Gewalt gegen Demonstranten dort gestellt und danach, ob er ein militärisches Eingreifen der USA unterstützen würde. Er sei besorgt über die „immer höhere Gewaltbereitschaft“ der Revolutionsgarden gegen die eigene Bevölkerung, sagt Merz zunächst. Das „Mullah-Regime“ fordert er auf, „diese Gewalt sofort einzustellen“.